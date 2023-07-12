Дубоненко перейшов у Дніпро

Джерело - БК Дніпро.
Український форвард Ігор Дубоненко продовжить кар’єру в Дніпрі.
Про це повідомила пресслужба клубу Суперліги.
У минулому сезоні Дубоненко грав за Київ-Баскет, у складі якого набирав 12.9 очка, 3.7 підбирання та 1.6 передачі в середньому за 29.2 хвилини на майданчику в Суперлізі.
Дубоненко реалізовував в середньому 41,7% дальні кидків, поступившись за цим показником лише Максим Закурдаєву з Дніпра та Олегу Рудакову із Старого Луцька.
25-річний баскетболіст в Суперлізі раніше вже виступав за Дніпро, а також грав та Миколаїв. Дніпро в минулому сезоні завоював срібло чемпіонату України.
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