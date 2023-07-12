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Дубоненко перейшов у Дніпро

Форвард перейшов у Дніпро
Сьогодні 11:55 218 0
Дубоненко перейшов у Дніпро
#БК Дніпро

Джерело - БК Дніпро.

Український форвард Ігор Дубоненко продовжить кар’єру в Дніпрі.

Про це повідомила пресслужба клубу Суперліги.

У минулому сезоні Дубоненко грав за Київ-Баскет, у складі якого набирав 12.9 очка, 3.7 підбирання та 1.6 передачі в середньому за 29.2 хвилини на майданчику в Суперлізі.

Дубоненко реалізовував в середньому 41,7% дальні кидків, поступившись за цим показником лише Максим Закурдаєву з Дніпра та Олегу Рудакову із Старого Луцька.

25-річний баскетболіст в Суперлізі раніше вже виступав за Дніпро, а також грав та Миколаїв. Дніпро в минулому сезоні завоював срібло чемпіонату України.

Нагадаємо, Харківські Соколи призначили головного тренера.

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