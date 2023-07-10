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Харківські Соколи призначили головного тренера

Вчора 23:41 145 0
Харківські Соколи призначили головного тренера
#Харківські Соколи

Джерело - Чемпіон.

Олексій Золотоус став головним тренером Харківських Соколів. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фахівець домовився з керівництвом та очолюватиме команду в сезоні 2023/24 років під час виступів у Вищій лізі України.

За свою карʼєру гравця Золотоус ставав бронзовим призером Чемпіонату України у Вищій лізі, срібним призером ЧУ у Першій лізі, вигравав Універсіаду України та чемпіонат України з баскетболу 3×3, а також є чемпіоном Європи та бронзовим призером чемпіонату світу 35+.

В якості тренера Олексій Золотоус є переможцем та багаторазовим призером ВЮБЛ та фіналістом юнацької Євроліги. Тренував дублюючі команди Вищої ліги та Суперліги, підготував 9 майстрів спорту України та одного Майстра спорту міжнародного класу.

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