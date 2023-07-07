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Харківські Соколи подали заявку на участь у Вищій лізі

Сьогодні 09:10 288 0
Харківські Соколи подали заявку на участь у Вищій лізі
#Харківські Соколи

Джерело - ФБУ.

Баскетбольний клуб Харківські Соколи подав заявку на участь у чоловічій Вищій лізі в сезоні 2023/24. 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Відповідний лист на адресу ФБУ надійшов від президента харківського клубу Сергія Чебишева.

Минулий сезон в національній першості команда з Харкова пропускала через повномасштабне вторгення РФ на територію України.

Соколи виступали в Суперлізі протягом трьох сезонів - з 2019 по 2022 роки. На момент дострокового завершення сезону в 2022 році харків’яни посідали 5 місце в турнірній таблиці Суперліги. Два сезони — з 2017 по 2019 роки Соколи відіграли у Вищій лізі.

Раніше заявку на участь у Вищій лізі подав Прометей. 

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