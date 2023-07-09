Лейкерс не хочуть пропонувати Девісу новий контракт

Джерело - Heavy.
Форвард Лейкерс Ентоні Девіс має право продовжити співпрацю з клубом до початку сезону 2023/24.
Про це повідомляє Heavy.
Лейкерс не прагнуть пропонувати Девісу новий контракт до початку наступного сезону.
Однією з причин цього є ризик збільшення травматизму 30-річного гравця.
Зарплатня Девіса у наступному сезоні складатиме 40,6 мільйона доларів.
Після завершення кампанії 2023/24 він зможе продовжити угоду ще на рік.
Нагадаємо, Скапінцев успішно дебютував у Літній лізі НБА.
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