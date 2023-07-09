Лейкерс не хочуть пропонувати Девісу новий контракт

Однією з причин цього є ризик збільшення травматизму 30-річного гравця

Джерело - Heavy.

Форвард Лейкерс Ентоні Девіс має право продовжити співпрацю з клубом до початку сезону 2023/24.

Про це повідомляє Heavy.

Лейкерс не прагнуть пропонувати Девісу новий контракт до початку наступного сезону.

Однією з причин цього є ризик збільшення травматизму 30-річного гравця.

Зарплатня Девіса у наступному сезоні складатиме 40,6 мільйона доларів.

Після завершення кампанії 2023/24 він зможе продовжити угоду ще на рік.

Нагадаємо, Скапінцев успішно дебютував у Літній лізі НБА.

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