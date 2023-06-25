Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні

Баскетбольний клуб Прометей планує взяти участь у Єврокубку в наступному сезоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Повний склад учасників турніру буде оголошено 29 червня. На початку липня стануть відомі всі команди-учасниці 7DAYS EuroCup. У другому за статусом європейському клубному турнірі другий сезон поспіль планує взяти участь БК Прометей, - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що у цьому році український клуб дійшов до півфіналу турніру, де програв Тюрк Телекому (74:76).