Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні

Джерело - Tribuna.com.
Баскетбольний клуб Прометей планує взяти участь у Єврокубку в наступному сезоні.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Повний склад учасників турніру буде оголошено 29 червня. На початку липня стануть відомі всі команди-учасниці 7DAYS EuroCup.
У другому за статусом європейському клубному турнірі другий сезон поспіль планує взяти участь БК Прометей, - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що у цьому році український клуб дійшов до півфіналу турніру, де програв Тюрк Телекому (74:76).