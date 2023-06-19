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ФБУ запропонувала Прометею грати у Вищій лізі

Сьогодні 18:24 274 0
ФБУ запропонувала Прометею грати у Вищій лізі
#БК Прометей

Джерело - ukrbasket.net.

Виконавчий комітет ФБУ розглянув питання щодо можливої участі Прометея у Суперлізі сезону 2023/2024.

Клуб звертався до федерації щодо цього питання. На виконкомі звернули увагу на те, що Прометей пропустив минулий сезон Суперліги - тому за регламентом клуб може розпочати лише з Вищої ліги.

Виконком виніс питання на голосування, більшістю голосів членів засідання прийняли рішення запропонувати Прометею взяти участь у Вищій лізі в сезоні 2023/24.

Раніше Прометей підписав одного з найкращих скорерів чемпіонату Франції.

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