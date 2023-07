Рассел підпише новий контракт з Лейкерс

Діанджело Рассел підпише з Лейкерс новий контракт на 37 млн доларів.

Про це повідомляє Едріан Воджнаровскі.

Угода буде розрахована на 2 роки після чого плеймейкер матиме змогу скористатися опцією гравця.

Free agent G D’Angelo Russell has agreed on a two-year, $37 million contract to stay with the Los Angeles Lakers, co-heads of @CAA_Basketball Austin Brown and Aaron Mintz along with Antonio Russell tell ESPN. Deal has player option. Lakers secure their starting point guard. pic.twitter.com/ScrZHD7Jio