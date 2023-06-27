Форвард Лейкерс не зіграє на домашньому чемпіонаті світу

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс та збірної Японії Руї Хатімура не зіграє на чемпіонаті світу-2023.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Хатімура ухвалив таке рішення у зв’язку з майбутнім виходом на ринок вільних агентів НБА. Про це повідомляється на офіційному сайті японської Федерації баскетболу.

Востаннє Хатімура грав за збірну Японії на Олімпійських іграх в Токіо у 2020 році. На домашніх Іграх японець у середньому набирав 22.3 очка, 6.7 підбирання та 2.0 передачі.

Нагадаємо Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні.