Форвард Лейкерс не зіграє на домашньому чемпіонаті світу

Джерело - basket.com.ua.
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс та збірної Японії Руї Хатімура не зіграє на чемпіонаті світу-2023.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Хатімура ухвалив таке рішення у зв’язку з майбутнім виходом на ринок вільних агентів НБА. Про це повідомляється на офіційному сайті японської Федерації баскетболу.
Востаннє Хатімура грав за збірну Японії на Олімпійських іграх в Токіо у 2020 році. На домашніх Іграх японець у середньому набирав 22.3 очка, 6.7 підбирання та 2.0 передачі.
Нагадаємо Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні.