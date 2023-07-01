Ірвінг узгодив 126 млн контракт з Далласом

Джерело - Чемпіон.
Розігруючий Кайрі Ірвінг погодився на продовження контракту з Далласом на 3 роки на 126 млн доларів.
Про це повідомив інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.
31-річний гравець мав право підписати пʼятирічний контракт на суму 272,9 мільйона доларів.
Захисник став гравцем Маверікс після обміну у лютому. Даллас не зміг вийти у плей-оф, завершивши сезон на 11-му рядку.
У цьому сезоні він провів 60 матчів, набираючи 27,1 очка, 5,1 підбирання і 5,3 передачі у середньому за гру.
Раніше повідомлялося, що Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.