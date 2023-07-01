Ірвінг узгодив 126 млн контракт з Далласом

Ірвінг залишиться у Далласі

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Кайрі Ірвінг погодився на продовження контракту з Далласом на 3 роки на 126 млн доларів.

Про це повідомив інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

31-річний гравець мав право підписати пʼятирічний контракт на суму 272,9 мільйона доларів.

Захисник став гравцем Маверікс після обміну у лютому. Даллас не зміг вийти у плей-оф, завершивши сезон на 11-му рядку.

У цьому сезоні він провів 60 матчів, набираючи 27,1 очка, 5,1 підбирання і 5,3 передачі у середньому за гру.

Раніше повідомлялося, що Лень і Михайлюк прибудуть до збірної України після підписання контрактів з командами НБА.