Прометей підписав американського захисника

Прометей підсилився американським гравцем

Прометей оголосив про підписання 28-річного американського захисника Маркуса Кіна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Маркус Кін – випускник Університету Центральний Мічиган. У 2017 році в одному з матчів NCAA він набрав 50 очок (10 точних триочкових кидків).

Кар’єру в Європі на найвищому рiвнi Маркус розпочав у 2020 році, підписавши контракт з естонським Калевом/Крамо. У складі цього став чемпіоном ЛЕБЛ. У сезоні 2021/2022 виступаючи за італійський Варесе, новачок Прометея став одним з найкращих снайперів Серії А.

У минулому сезоні Кін виступав у французькому "Страсбурзі", де набирав у середньому 20,0 очок за матч у національному чемпіонаті та 18,1 очки у Лізі чемпіонів. У найпрестижнішому єврокубку Маркус став третім скорером.

Нагадаємо Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні.