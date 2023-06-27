Срібний призер Євробаскета-2022 близький до переходу у російський клуб

Французький форвард Амат Мбає планує перейти в російський ЦСКА.

Про це повідомляє Eurohoops.

Анадолу Ефес офіційно оголосив про припинення співпраці з Мбає. У 12 матчах чемпіонату Туреччини він в середньому набирав 12,1 очка та 5,3 підбирання.

У 33 матчах Євроліги Амат набирав у середньому 7,0 очок і 2,8 підбирання за гру.

Він здобув срібло Євробаскета-2022 у складі команди Франції.

Мбає став п’ятим гравцем збірної Франції, який перейшов у чемпіонат Франції після 24 лютого, після Тома Ертеля та Едріена Моєрмана (Зеніт), Лівіо Жан-Шарля (ЦСКА) та Луї Лабейрі (УНІКС).

Нагадаємо Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні.