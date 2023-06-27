Прометей планує підписати литовця Сушінскаса

Прометей завершує роботу з підписання 28-річного форварда Міндаугаса Сушінскаса.

Про це повідомляє BBL News.

Форвард провів два останні сезони в німецькому Хемніце, у 52 матчах минулого сезону у всіх турнірах набирав 10,2 очка + 3,8 підбирання + 2,1 передачі за гру, реалізуючи 37% триочкових кидків.

У Кубку Європи ФІБА він в середньому набирав 11,3 очка та 2,5 передачі.

Сезон 2020/21 Сушінскас провів у литовському Пренаї, де його головним тренером був нинішній помічник Ронена Гінзбурга Мантас Шернюс.

Раніше Прометей підписав Рональда Марча, Джихайва Флойда, а також перепідписав чеха Ондржея Балвіна.

Нагадаємо Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні.