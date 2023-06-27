Головне
Харлан тріумфувала на Європейських Іграх-2023
Сьогодні 20:26 716
Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023
Сьогодні 21:22 3731
Збірна України U-21 виставила експериментальний склад на матч Євро-2023 проти Іспанії
Сьогодні 20:43 811
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 20:29 34242
Збірна України з тайського боксу виграла медальний залік Європейських ігор
Сьогодні 20:04 308
Приймачов здобув золоту медаль Європейських ігор з тайського боксу
Сьогодні 19:54 208
Єфіменко виграв Європейські ігри-2023
Сьогодні 18:04 762
Байло та Есман завоювали срібні медалі Європейські ігри
Сьогодні 17:48 253
Любченко виграв золоту медаль Європейських ігор
Сьогодні 16:44 1019
Ярмоленко повернувся до Динамо
Сьогодні 16:36 386
Прямі трансляції

Ясікявічюс отримав пропозицію від клубу НБА

Сьогодні 20:11 240 0
Ясікявічюс отримав пропозицію від клубу НБА

Джерело - Чемпіон.

Шарунас Ясікявічюс, який вчора покинув посаду наставника Барселони, отримав пропозицію увійти до тренерського штабу Мемфіса.

Про це повідомляє Лука Д'Александро.

Литовський спеціаліст за три роки роботи в клубі НБА отримає 6 мільйонів доларів.

В якості гравця Ясікявічюс грав за Індіану та Голден Стейт з 2005 по 2007 рік. У якості асистента останній раз Шарунас працював у Жальгірісі з 2014 по 2016 рік.

Після цього він чотири роки тренував литовський гранд, а в 2020 році очолив Барселону.

Нагадаємо Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 11856
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 34242
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 281861 23
Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 Іспанія - Україна: де дивитися матч Євро-2023 U-21 9405
Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 3731
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 25729
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5887
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 302196 6
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 13273 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 47967
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8280
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 36533 1