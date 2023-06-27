Джерело - Чемпіон.
Шарунас Ясікявічюс, який вчора покинув посаду наставника Барселони, отримав пропозицію увійти до тренерського штабу Мемфіса.
Про це повідомляє Лука Д'Александро.
Литовський спеціаліст за три роки роботи в клубі НБА отримає 6 мільйонів доларів.
В якості гравця Ясікявічюс грав за Індіану та Голден Стейт з 2005 по 2007 рік. У якості асистента останній раз Шарунас працював у Жальгірісі з 2014 по 2016 рік.
Після цього він чотири роки тренував литовський гранд, а в 2020 році очолив Барселону.
Нагадаємо Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні.
The Memphis Grizzlies reportedly offered a three-year contract to Sarunas Jasikevicius as an assistant coach for the next three seasons at a total of $6M, according to @thehomeofglory— Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) June 26, 2023