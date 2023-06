Шарунас Ясікявічюс, який вчора покинув посаду наставника Барселони, отримав пропозицію увійти до тренерського штабу Мемфіса.

Про це повідомляє Лука Д'Александро.

Литовський спеціаліст за три роки роботи в клубі НБА отримає 6 мільйонів доларів.

В якості гравця Ясікявічюс грав за Індіану та Голден Стейт з 2005 по 2007 рік. У якості асистента останній раз Шарунас працював у Жальгірісі з 2014 по 2016 рік.

Після цього він чотири роки тренував литовський гранд, а в 2020 році очолив Барселону.

Нагадаємо Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні.

The Memphis Grizzlies reportedly offered a three-year contract to Sarunas Jasikevicius as an assistant coach for the next three seasons at a total of $6M, according to @thehomeofglory