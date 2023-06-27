Колишній тренер Прометея очолив російський клуб

Колишній асистент головного тренера Прометея Ронена Гінзбурга Міленко Богічевич очолив російський клуб Єдиної ліги ВТБ Автодор.

Як повідомляє офіційний сайт саратовського клубу.

Контракт із сербом підписано на сезон 2023/24. В 2021 році Богічевич став чемпіоном України з Прометеєм, працював у клубі в сезоні 2021/22, зокрема після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В минулому сезоні 46-річний тренер працював першим асистентом у штабі Саші Обрадовича у французькому Монако, з яким виграв чемпіонат та Кубок Франції, а також посів третє місце в Євролізі.

Нагадаємо Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні.