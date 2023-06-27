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Колишній тренер Прометея очолив російський клуб

Сьогодні 17:09 289 0
Колишній тренер Прометея очолив російський клуб

Джерело - basket.com.ua.

Колишній асистент головного тренера Прометея Ронена Гінзбурга Міленко Богічевич очолив російський клуб Єдиної ліги ВТБ Автодор.

Як повідомляє офіційний сайт саратовського клубу.

Контракт із сербом підписано на сезон 2023/24. В 2021 році Богічевич став чемпіоном України з Прометеєм, працював у клубі в сезоні 2021/22, зокрема після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

В минулому сезоні 46-річний тренер працював першим асистентом у штабі Саші Обрадовича у французькому Монако, з яким виграв чемпіонат та Кубок Франції, а також посів третє місце в Євролізі.

Нагадаємо Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні.

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