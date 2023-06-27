Баскетбольний клуб Барселона розтавався з головним тренером Шарунасом Ясікявічюсом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Литовський фахівець очолив Барселону влітку 2020 року. Ясікявічюс двічі став чемпіоном Іспанії (2021, 2023) та двічі переможцем Кубка Короля (2021, 2022).

Новим тренером команди стане Рожер Грімау. Угода з фахівцем укладена на 2 роки.

44-річний Гримау останні два сезони був тренером юнацької команди Барса Атлетік.

Як гравець Гримау провів 8 сезонів у складі каталонського клубу, ставши чемпіоном Євроліги в 2010 році. Він тричі ставав чемпіоном Іспанії (2004, 2009, 2011), тричі переможцем Кубка Короля (2007, 2010, 2011) та тричі переможцем Суперкубка (2004, 2009, 2010).

Нагадаємо Прометей планує взяти участь в Єврокубку в наступному сезоні.