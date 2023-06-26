Вембаньяма хоче зіграти всі матчі у стартовому сезоні в НБА

Джерело - Basket News.
Віктор Вембаньяма, якого Сан-Антоніо задрафтував під першим номером, поділився своїм баченням дебютного сезону в НБА.
Про це повідомляє BasketNews.
Баскетболіст зустрівся з керівництвом команди, його головне бажання - зіграти у всіх матчах регулярного чемпіонату (82 гри).
Команда підтримала таке бажання француза і зробить все можливе для цього.
Нагадаємо, Вембаньяма гратиме в Сан-Антоніо під першим номером.
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