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Вембаньяма хоче зіграти всі матчі у стартовому сезоні в НБА

Команда підтримала таке бажання француза
Сьогодні 18:40 204 0
Вембаньяма хоче зіграти всі матчі у стартовому сезоні в НБА
Фото: Getty Images
#NBA, #Віктор Вембаньяма

Джерело - Basket News.

Віктор Вембаньяма, якого Сан-Антоніо задрафтував під першим номером, поділився своїм баченням дебютного сезону в НБА.

Про це повідомляє BasketNews.

Баскетболіст зустрівся з керівництвом команди, його головне бажання - зіграти у всіх матчах регулярного чемпіонату (82 гри).

Команда підтримала таке бажання француза і зробить все можливе для цього.

Нагадаємо, Вембаньяма гратиме в Сан-Антоніо під першим номером.

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