Головне
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 23 червня
Сьогодні 09:13 402
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все
Сьогодні 11:04 79778 3
Сан-Антоніо обрав Вембаньяму під першим піком на драфті-2023
Сьогодні 09:40 237
ПАРЄ закликала МОК не допускати росіян на Олімпіаду-2024
Сьогодні 08:32 290
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Сьогодні 06:23 6399
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 06:11 5751
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:24 11835
Зорі зараховано технічну поразку за матч з Минаєм
Вчора 23:52 1752
Україна очолює медальний залік Європейських ігор-2023 після першого дня змагань
Вчора 23:33 1007
Вінгер молодіжної збірної України зацікавив Трабзонспор
Вчора 22:51 774
Прямі трансляції

Сан-Антоніо обрав Вембаньяму під першим піком на драфті-2023

Шарлотт під другим номером обрав Брендона Міллера
Сьогодні 09:40 237 0
Сан-Антоніо обрав Вембаньяму під першим піком на драфті-2023
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У Барклайс-Центрі в Брукліні, Нью-Йорк, відбулася щорічна церемонія драфту новачків НБА.

Про це повідомляє пресслужба Національна баскетбольна асоціація.

Сан-Антоніо, що обирав першим, задрафтував французського баскетболіста Віктора Вембаньяму. Шарлотт під другим номером обрав Брендона Міллера, а Портленд – захисника Скута Гендерсона під третім.

  Актуально: Денвер та Індіана провели обмін драфт-піками

Зображення

  Читайте: Грін може продовжити контракт з Голден Стейт

Зображення

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
13 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу 13 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу 6824
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 79778 3
Магучіх виграла змагання, провал Бех-Романчук: результати українців на чемпіонаті Європи Магучіх виграла змагання, провал Бех-Романчук: результати українців на чемпіонаті Європи 12127
Екстренер Ф'юрі назвав переможця бою Ломаченко - Хейні Екстренер Ф'юрі назвав переможця бою Ломаченко - Хейні 11463
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 11835
Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21 Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21 15904 2
Рекомендуємо
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 5546
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 72882
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 29039 3
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 123322
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19274
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 45699