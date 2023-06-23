Сан-Антоніо обрав Вембаньяму під першим піком на драфті-2023

Шарлотт під другим номером обрав Брендона Міллера

Джерело - Чемпіон.

У Барклайс-Центрі в Брукліні, Нью-Йорк, відбулася щорічна церемонія драфту новачків НБА.

Про це повідомляє пресслужба Національна баскетбольна асоціація.

Сан-Антоніо, що обирав першим, задрафтував французського баскетболіста Віктора Вембаньяму. Шарлотт під другим номером обрав Брендона Міллера, а Портленд – захисника Скута Гендерсона під третім.

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