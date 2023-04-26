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Прометей поступився Тюрк Телекому у півфіналі Єврокубка

Українська команда з рахунком 74:76 програла свому супернику i завершила сезон 2022/2023.
Сьогодні 21:21 177 0
Прометей поступився Тюрк Телекому у півфіналі Єврокубка
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей у півфіналі Єврокубка поступився Тюрк Телекому.

Матч завершився з рахунком 74:76.

Прометей став другим після київського Будівельника українським клубом, кому вдалося вийти у півфінальну стадію Єврокубка.

Єврокубок

Півфінал, 26 квітня

Прометей - Тюрк Телеком 74:76 (25:16, 13:25, 18:20, 18:15)

Прометей: Клевелл (19), Балвін (14 + 9 підбирань + 5 передач), Стефенс (10 + 8 підбирань + 3 передачі), Липовий (9 + 4 підбирання), Агада (8 + 8 підбирань), Сидоров (6), Петров (3), Санон (3), Ткаченко (2).

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Прометей здолав Гамбург та Промітеас.

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