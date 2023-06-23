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Українські баскетболістки програли Литві та вибули з Європейських ігор-2023

Сьогодні 20:29 246 0
Українські баскетболістки програли Литві та вибули з Європейських ігор-2023

Джерело - Чемпіон.

У третьому турі групи С жіночого баскетбольного турніру 3х3 Європейських іграх-2023 збірна України програла Литві.

Матч завершився з рахунком 14:21. В українок найбільше очок набрали Міріам Уро-Ніле та Оксана Молова - по 6 очок.

Нагадаємо, що у першому турі українки перемогли Польщу (19:16). У другому турі українки програли Естонії (13:14).  Збірна України посіла третє місце і не вийшла до чвертьфіналу змагань.

Актуально: Європейські ігри-2023: повний розклад змагань

Європейські ігри-2023
Баскетбол, жінки
Група С
3 тур, 23 червня

Україна - Литва 14:21

Турнірна таблиця групи С:

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