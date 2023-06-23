Джерело - Чемпіон.
У третьому турі групи С жіночого баскетбольного турніру 3х3 Європейських іграх-2023 збірна України програла Литві.
Матч завершився з рахунком 14:21. В українок найбільше очок набрали Міріам Уро-Ніле та Оксана Молова - по 6 очок.
Нагадаємо, що у першому турі українки перемогли Польщу (19:16). У другому турі українки програли Естонії (13:14). Збірна України посіла третє місце і не вийшла до чвертьфіналу змагань.
Європейські ігри-2023
Баскетбол, жінки
Група С
3 тур, 23 червня
Україна - Литва 14:21
Турнірна таблиця групи С: