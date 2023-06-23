Джерело - Чемпіон.
У Барклайс-Центрі в Брукліні, Нью-Йорк, відбулася щорічна церемонія драфту новачків НБА.
Про це повідомляє пресслужба ESPN.
Г'юстон під четвертим номером обрав захисника Overtime Elite Омена Томпсона, а Детройт взяв під п'ятим піком його брата-близнюка Азара Томпсона.
Таким чином Омен та Азар Томпсони стали першими братами, яких обрали у топ-5 драфту НБА.
Amen & Ausar Thompson are the 1st pair of brothers drafted together in the Top 5 since the NBA and ABA merged in 1976.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 23, 2023
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