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Томпсони стали першими братами, яких обрали у топ-5 драфту НБА

У Брукліні відбулася церемонія драфту новачків НБА
Сьогодні 10:12 231 0
Томпсони стали першими братами, яких обрали у топ-5 драфту НБА
Фото: Getty Images
#NBA

Джерело - Чемпіон.

У Барклайс-Центрі в Брукліні, Нью-Йорк, відбулася щорічна церемонія драфту новачків НБА.

Про це повідомляє пресслужба ESPN.

Г'юстон під четвертим номером обрав захисника Overtime Elite Омена Томпсона, а Детройт взяв під п'ятим піком його брата-близнюка Азара Томпсона.

Таким чином Омен та Азар Томпсони стали першими братами, яких обрали у топ-5 драфту НБА.

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