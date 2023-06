У Барклайс-Центрі в Брукліні, Нью-Йорк, відбулася щорічна церемонія драфту новачків НБА.

Про це повідомляє пресслужба ESPN.

Г'юстон під четвертим номером обрав захисника Overtime Elite Омена Томпсона, а Детройт взяв під п'ятим піком його брата-близнюка Азара Томпсона.

Таким чином Омен та Азар Томпсони стали першими братами, яких обрали у топ-5 драфту НБА.

Amen & Ausar Thompson are the 1st pair of brothers drafted together in the Top 5 since the NBA and ABA merged in 1976.