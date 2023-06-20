Грін може продовжити контракт з Голден Стейт

Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін, ймовірно, підпише нову угоду з Голден Стейт.

Про це повідомив інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

"Це дві сторони, які дуже хочуть укласти угоду. Дреймонд і Річ Пол, вони насправді не позують тут, погрожуючи, що підуть кудись ще. Для них є чудові варіанти.

Команди з великим простором, такі як Детройт у його рідному штаті Мічиган, а потім купа інших претендентів, яким потрібна допомога від Ворріорз у сценаріях обміну.

Але я думаю, що обидві сторони, безумовно, мають бажання залишатися разом. Вони хочуть один одного. Дреймонд Грін, ідея продовжити роботу зі Стефом Каррі, Клеєм Томпсоном і, звичайно, зі Стівом Керром, я думаю, що для нього це багато означає.

Це лише питання переговорів: чотирирічна угода чи трирічна? Я не відчуваю жодного реального сенсу з обох сторін для відходу. Це може статися, але я думаю, що цим сторонам судилося возз’єднатися", - сказав Воджнаровскі.