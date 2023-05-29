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Прометей підписав одного з найкращих скорерів чемпіонату Франції

Сьогодні 16:41 305 0
Прометей підписав одного з найкращих скорерів чемпіонату Франції
#БК Прометей

Джерело - prometeybc.com.

Американський 29-річний захисник Рональд Марч став гравцем БК Прометей.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Рональд народився у Фініксі, випускник коледжу Phillander Smith College, CША. Першим його клубом у Європі став швейцарський БК Рів’єра Баскет), з якого він в 2019 році переїхав до Франції.

Спочатку грав за БК Савойа Баскет у дивізіоні Pro B, а у 2020 році перебрався до Роанн Баскет, за який провів 3 сезони. У нинішньому сезоні Марч був другим скорером елітного дивізіону чемпіонату Францiї, в середньому набираючи 21,4 очка за матч. Роанн Баскет посів підсумкове 11-е місце в регулярному чемпіонаті.

Нагадаємо Ондржей Балвін продовжив контракт із Прометеєм на сезон-2023/2024.

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