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Визначився склад жіночої збірної України 3х3 на Європейські ігри-2023

Змагання з баскетболу 3х3 відбудуться у Кракові, Польща, з 21 по 24 червня.
Сьогодні 16:55 149 0
Визначився склад жіночої збірної України 3х3 на Європейські ігри-2023
#Європейські ігри, #Європейські ігри - 2023

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Юрій Процюк визначився зі складом команди на Європейські ігри.

У порівнянні зі складом на кваліфікацію на чемпіонат Європи повернулася до збірної Вероніка Космач, яка замінить Анжеліку Ляшко.

Склад жіночої збірної 3х3 на відбір на Європейські ігри-2023: Христина Філевич, Міріам Уро-Ніле, Оксана Моллова, Вероніка Космач.

Актуально: Європейські ігри-2023: розклад змагань

На Європейських іграх збірна України потрапила до групи С, де також зіграють збірні Литви, Польщі та Естонії.

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