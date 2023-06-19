Визначився склад жіночої збірної України 3х3 на Європейські ігри-2023

Змагання з баскетболу 3х3 відбудуться у Кракові, Польща, з 21 по 24 червня.

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу 3х3 Юрій Процюк визначився зі складом команди на Європейські ігри.

У порівнянні зі складом на кваліфікацію на чемпіонат Європи повернулася до збірної Вероніка Космач, яка замінить Анжеліку Ляшко.

Склад жіночої збірної 3х3 на відбір на Європейські ігри-2023: Христина Філевич, Міріам Уро-Ніле, Оксана Моллова, Вероніка Космач.

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На Європейських іграх збірна України потрапила до групи С, де також зіграють збірні Литви, Польщі та Естонії.