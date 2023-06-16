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Попович стане найвисокооплачуванішим тренером в НБА

74-річний тренер залишиться у Сан-Антоніо
Сьогодні 14:50 368 0
Попович стане найвисокооплачуванішим тренером в НБА
#Сан-Антоніо, #Грег Попович

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Сан-Антоніо Грегг Попович продовжить угоду з клубом.

Про це повідомляє SpursTalk.

Прихід у команду француза Віктора Вембаньями під 1-м номером драфту може переконати Поповича залишитися у Сан-Антоніо на тривалий термін.

Повідомляється, що Попович, контракт якого завершився після цього сезону, підпише 3-річну угоду з клубом. Він буде отримувати 14 млн доларів на рік так стане на найвисокооплачуванішим тренером в НБА, обійшовши Монті Вільямса з Детройта.

Нагадаємо, Попович став абсолютним рекордсменом НБА серед тренерів.

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