Прометей підсилився центровим

Джерело - Чемпіон.

Прометей оголосив про перехід американського центрового Джихайва Флойда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Американський бiгмен є випускником коледжу Ноly Cross Сrusaders. У Європі виступав у грецьких Ларісі, Промітеасі та Панатинаїкосі, турецьких Фенербахче та Галатасараї, а також ізраїльському Хапоель Гілбоа Галіл. Двічі поспiль ставав володарем Суперкубка Греції (2020-2021 рр.).

Флойд – чемпіон Туреччини сезону 2021/2022 у складі Фенербахче. В Євролізі він виступав у складі Фенербахче та Панатинаїкоса.

Минулий сезон розпочинав у Галатасараї (7 матчів), проте не дограв його через травму.

Раніше Прометей підписав одного з найкращих скорерів чемпіонату Франції.