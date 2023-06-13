Джерело - Чемпіон.
Прометей оголосив про перехід американського центрового Джихайва Флойда.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Американський бiгмен є випускником коледжу Ноly Cross Сrusaders. У Європі виступав у грецьких Ларісі, Промітеасі та Панатинаїкосі, турецьких Фенербахче та Галатасараї, а також ізраїльському Хапоель Гілбоа Галіл. Двічі поспiль ставав володарем Суперкубка Греції (2020-2021 рр.).
Флойд – чемпіон Туреччини сезону 2021/2022 у складі Фенербахче. В Євролізі він виступав у складі Фенербахче та Панатинаїкоса.
Минулий сезон розпочинав у Галатасараї (7 матчів), проте не дограв його через травму.
Раніше Прометей підписав одного з найкращих скорерів чемпіонату Франції.