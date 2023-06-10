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Денвер переміг Маямі у четвертому матчі фіналу плей-оф НБА

Сьогодні 09:12 302 0
Денвер переміг Маямі у четвертому матчі фіналу плей-оф НБА
Фото Getty Images
#Денвер, #Маямі Гіт

Джерело - Чемпіон.

У четвертому матчі фінальної серії плей-оф НБА Денвер переміг Маямі.

Поєдинок завершився з рахунком 108:95. Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст Денвера Арон Гордон, який набрав 27 очок.

НБА - Плей-оф
Фінал
Четвертий матч, 9 червня

Маямі - Денвер 95:108 (21:20, 30:35, 22:31, 22:22)
Рахунок в серії 1:3

Нагадаємо, що перший матч виграв Денвер, а другий - Маямі, третій - Денвер.

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