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Денвер переміг Маямі у третьому матчі фіналу плей-оф НБА

Сьогодні 08:55 234 0
Денвер переміг Маямі у третьому матчі фіналу плей-оф НБА
Фото Getty Images
#Денвер, #Маямі Гіт

Джерело - Чемпіон.

У третьому матчі фінальної серії плей-оф НБА Денвер переміг Маямі.

Поєдинок завершився з рахунком 109:94. Найрезультативнішими гравцями матчу стали баскетболісти Денвера Мюррей та Йокич, які відповідно набрали 34 та 32 очки.

НБА - Плей-оф
Фінал
Третій матч, 7 червня

Маямі - Денвер 94:109 (24:24, 24:29, 20:29, 26:27)
Рахунок в серії 1:2

Нагадаємо, що перший матч виграв Денвер, а другий - Маямі.

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