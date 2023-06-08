Денвер переміг Маямі у третьому матчі фіналу плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.
У третьому матчі фінальної серії плей-оф НБА Денвер переміг Маямі.
Поєдинок завершився з рахунком 109:94. Найрезультативнішими гравцями матчу стали баскетболісти Денвера Мюррей та Йокич, які відповідно набрали 34 та 32 очки.
НБА - Плей-оф
Фінал
Третій матч, 7 червня
Маямі - Денвер 94:109 (24:24, 24:29, 20:29, 26:27)
Рахунок в серії 1:2
Нагадаємо, що перший матч виграв Денвер, а другий - Маямі.
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