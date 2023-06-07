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Дзюба змінив команду у NCAA

Український форвард Павло Дзюба змінив команду в NCAA.
Сьогодні 22:25 196 0
Дзюба змінив команду у NCAA
#Дзюба

Джерело - ukrbasket.net.

Український форвард Павло Дзюба перейшов у команду університету Хай Пойнт.

Останні два роки Дзюба був у структурі Меріленда. Саме з цієї організації в НБА був обраний Олексій Лень. Також в NCAA Дзюба грав за Арізону Стейт. До цього рік був у структурі Барселони. У складі Меріленда Дзюба зіграв лише у п’яти матчах.

Торік Дзюба представляв збірну України U-20 на чемпіонаті Європи, де в 7 матчах набирав 2.7 очка та 2.7 підбирання.

До переїзду в США Павло Дзюба грав та тренувався в молодіжній структурі Барселони.

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