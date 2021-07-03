Український форвард виступатиме в США за колишню команду Леня

Дзюба змінив команду в студентській лізі NCAA

Джерело - ФБУ.

Український форвард Павло Дзюба змінив команду в студентській лізі США NCAA.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Наступного сезону він гратиме за колишню команду Олексія Леня з університету Меріленда.

Минулого дебютного сезону в NCAA українець грав у складі Арізони Стейт. Зіграв у восьми поєдинках. Набирав 0,4 очка та 0,3 передачі за 4.1 хвилин гри.

Нагадаємо, раніше за Меріленд у конференції Big10 виступав український центровий Олексій Лень, який відіграв потім уже вісім сезонів у НБА.

До переїзду в США Павло Дзюба грав та тренувався в молодіжній структурі Барселони.