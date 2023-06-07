У Суперлізі відновлять ліміт на легіонерів

У сезоні Суперліги 2023/24 буде повернено ліміт на легіонерів

Виконком Федерації баскетболу України вирішив ввести ліміт на легіонерів із сезону Суперліги 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У в наступному сезоні у технічній заявці клубу чоловічої баскетбольної Суперліги на гру зможе бути максимум 3 легіонери, всі вони водночас можуть знаходитись на майданчику. За такий варіант було проголосовано членами Виконкому ФБУ.

Нагадаємо, в минулому сезоні ліміту на іноземних гравців в чемпіонаті України не було. В сезоні 2021/22 під час змагань чоловічих Чемпіонату та Кубку України у складах команд Клубів Суперліги в технічній заявці на гру можна було заявити не більше 5 легіонерів.

Раніше визначився розклад матчів збірної України у кваліфікації Олімпіади.