Визначився розклад матчів збірної України у кваліфікації Олімпіади

Джерело - ukrbasket.net.
Збірна України з баскетболу отримала розклад матчів прекваліфікаційного турніру на Олімпійські ігри 2024 року.
Про це повідомила пресслужба національної Федерації баскетболу (ФБУ).
За путівку до основної частини олімпійської кваліфікації українські баскетболісти зіграють у Стамбулі, де суперниками на груповому етапі будуть команди Туреччини, Ісландії та Болгарії.
Календар матчів збірної України:
Для виходу до основної частини олімпійської кваліфікації Україні потрібно у своєму квартеті увійти у топ-2, а далі виграти плей-оф, який стартує з півфіналу. У ньому потенційними суперниками "синьо-жовтих" є команди групи D: Хорватія, Бельгія, Швеція та Нідерланди.
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