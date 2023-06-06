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Визначився розклад матчів збірної України у кваліфікації Олімпіади

Коли Україна зіграє у прекваліфікаційному турнірі у Стамбулі.
Сьогодні 12:28 268 0
Визначився розклад матчів збірної України у кваліфікації Олімпіади

Джерело - ukrbasket.net.

Збірна України з баскетболу отримала розклад матчів прекваліфікаційного турніру на Олімпійські ігри 2024 року. 

Про це повідомила пресслужба національної Федерації баскетболу (ФБУ).

За путівку до основної частини олімпійської кваліфікації українські баскетболісти зіграють у Стамбулі, де суперниками на груповому етапі будуть команди Туреччини, Ісландії та Болгарії.

Календар матчів збірної України:

12 серпня: Україна – Болгарія
13 серпня: Ісландія – Україна
15 серпня: Туреччина – Україна

Для виходу до основної частини олімпійської кваліфікації Україні потрібно у своєму квартеті увійти у топ-2, а далі виграти плей-оф, який стартує з півфіналу. У ньому потенційними суперниками "синьо-жовтих" є команди групи D: Хорватія, Бельгія, Швеція та Нідерланди.

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