Визначився розклад матчів збірної України у кваліфікації Олімпіади

Коли Україна зіграє у прекваліфікаційному турнірі у Стамбулі.

Збірна України з баскетболу отримала розклад матчів прекваліфікаційного турніру на Олімпійські ігри 2024 року.

Про це повідомила пресслужба національної Федерації баскетболу (ФБУ).

За путівку до основної частини олімпійської кваліфікації українські баскетболісти зіграють у Стамбулі, де суперниками на груповому етапі будуть команди Туреччини, Ісландії та Болгарії.

Календар матчів збірної України:

12 серпня: Україна – Болгарія

13 серпня: Ісландія – Україна

15 серпня: Туреччина – Україна

Для виходу до основної частини олімпійської кваліфікації Україні потрібно у своєму квартеті увійти у топ-2, а далі виграти плей-оф, який стартує з півфіналу. У ньому потенційними суперниками "синьо-жовтих" є команди групи D: Хорватія, Бельгія, Швеція та Нідерланди.

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