Три клуби НБА підсилили свій тренерський штаб

Три клуби НБА підсилять свої тренерські штаби досвідченими спеціалістами.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровский.

Новому тренеру Мілвокі Едріану Гріффіну буде асистувати Террі Стоттс. 65-річний тренер з 2005 по 2007 був головним тренером Бакс, а перед цим два роки очолював Атланту. З 2011 по 2022 Террі тренував Портленд. В якості тренера в НБА провів 1003 матчі (517-486).

Пеліканс найняли першим асистентом Віллі Гріна Джеймса Боррего. 45-річний спеціаліст з 2018 по 2022 рік був головним тренером Шарлотт.

50-річний Кевін Оллі, який в якості гравця провів в НБА 13 років, а в 2014 році приводив Конектикут до чемпіонства в NCAА, увійде до тренерського штабу Брукліна.

ESPN Sources: James Borrego has agreed to become New Orleans’ associate head coach. Borrego spent four seasons as Charlotte’s head coach, including back-to-back play-in berths. Pelicans are eager to incorporate his offensive philosophy.