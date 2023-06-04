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Три клуби НБА підсилили свій тренерський штаб

Сьогодні 23:25 130 0
Три клуби НБА підсилили свій тренерський штаб
#Бруклін, #Мілвокі

Джерело - Чемпіон.

Три клуби НБА підсилять свої тренерські штаби досвідченими спеціалістами.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровский.

Новому тренеру Мілвокі Едріану Гріффіну буде асистувати Террі Стоттс. 65-річний тренер з 2005 по 2007 був головним тренером Бакс, а перед цим два роки очолював Атланту. З 2011 по 2022 Террі тренував Портленд. В якості тренера в НБА провів 1003 матчі (517-486).

Пеліканс найняли першим асистентом Віллі Гріна Джеймса Боррего. 45-річний спеціаліст з 2018 по 2022 рік був головним тренером Шарлотт.

50-річний Кевін Оллі, який в якості гравця провів в НБА 13 років, а в 2014 році приводив Конектикут до чемпіонства в NCAА, увійде до тренерського штабу Брукліна.

Нагадаємо Дрейк поставив 1 млн доларів на перемогу Денвера у фіналі НБА.

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