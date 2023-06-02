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Дрейк поставив 1 млн доларів на перемогу Денвера у фіналі НБА

Відомий репер зробив велику ставку на фінал плей-оф НБА
Сьогодні 11:02 188 0
Дрейк поставив 1 млн доларів на перемогу Денвера у фіналі НБА
#NBA, #Денвер, #Дрейк, #Маямі Гіт

Джерело - Чемпіон.

Репер Дрейк зробив дві ставки на фінальну серію НБА між Денвером та Маямі.

Про це повідомляє B/R Betting.

Перед початком серії він поставив 1 млн доларів на перемогу Денвера у фіналі. Коефіцієнт становив 1.23, тому в разі перемоги Дрейк отримає 1,23 млн доларів.

Також він поставив 250 тисяч доларів на перемогу Наггетс в серії з рахунком 4-1. Коефіцієнт був 3.4, тому в разі вдалого результату він отримає 850 тисяч доларів.

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Допис, поширений B/R Betting (@br_betting)

Нагадаємо, Денвер здолав Маямі в першому матчі фіналу плей-оф НБА.

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