Дрейк поставив 1 млн доларів на перемогу Денвера у фіналі НБА

Джерело - Чемпіон.
Репер Дрейк зробив дві ставки на фінальну серію НБА між Денвером та Маямі.
Про це повідомляє B/R Betting.
Перед початком серії він поставив 1 млн доларів на перемогу Денвера у фіналі. Коефіцієнт становив 1.23, тому в разі перемоги Дрейк отримає 1,23 млн доларів.
Також він поставив 250 тисяч доларів на перемогу Наггетс в серії з рахунком 4-1. Коефіцієнт був 3.4, тому в разі вдалого результату він отримає 850 тисяч доларів.
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Нагадаємо, Денвер здолав Маямі в першому матчі фіналу плей-оф НБА.
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