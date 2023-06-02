Маямі розпочинали з поразки усі фінальні серії, в яких перемагали

Гіт тепер мають результат 1-6 у перших матчах фіналу плей-оф

Джерело - ESPN.

У першому матчі фінальної серії плей-оф НБА Денвер здолав Маямі.

Гіт тепер мають результат 1-6 у перших матчах фіналу плей-оф за всю історію. У всіх чемпіонських сезонах (2006, 2012 та 2013) вони розпочинали вирішальні серії з поразок.

У 2011 році Маямі здобув перемогу на старті фінальної серії проти Далласа, яку в результаті програв.

Нагадаємо, Дрейк поставив 1 млн доларів на перемогу Денвера у фіналі НБА.

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