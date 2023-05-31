Головне
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Сьогодні 13:41 4869
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24
Сьогодні 17:59 55
Світоліна зіграє проти росіянки в 3-му колі Ролан Гаррос, яку розгромила у фіналі Старсбурга
Сьогодні 17:34 279 1
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 16:27 6439
Світоліна здолала Гантер у другому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 13:57 1951 2
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело
Сьогодні 10:25 6987 1
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros
Сьогодні 09:15 13114
У фіналі Ліги Європи/Кубка УЄФА втретє зустрінуться представники Італії та Іспанії
Сьогодні 07:25 842
Зеленський: Шевченко та Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України
Вчора 21:51 476
Цуренко дізналася суперницю в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 19:29 1386
Прямі трансляції

Михайлюк: Джордан дуже багато часу приділяє Шарлотт поза майданчиком

Українець розповів про вплив Майкла Джордана на Шарлотт
Сьогодні 16:58 185 0
Михайлюк: Джордан дуже багато часу приділяє Шарлотт поза майданчиком
#Святослав Михайлюк, #Майкл Джордан

Джерело - Чемпіон.

Власник Шарлотт Майкл Джордан приділяє багато часу своїй команді поза майданчиком.

Про це заявив український гравець команди Святослав Михайлюк.

  Михайлюк: У наступні роки в нас буде дуже цікава збірна

"Я був півтора місяця в команді, тому не можу багато сказати. Але бачив його пару разів на матчах. На тренуваннях не бачив. Всі вже розуміли, що ми не виходимо в плей-оф, це вже кінець сезону. Думаю, він теж це все розумів. Він бере участь в рішеннях щодо всіх підписань команди, всіх івентів. Він власник клубу, думаю, він дуже багато часу приділяє команді поза майданчиком", - сказав Михайлюк.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 4869
Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона Турман: Ломаченко зробив недостатньо, щоб перемогти чемпіона 2942
Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело Ярмоленко завершує перехід у Динамо - джерело 6987 1
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 6439
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros 13114
31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос 31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос 2416 1
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 82465 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1803
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 17446 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10897
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 111065
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 72103