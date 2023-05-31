Михайлюк: Джордан дуже багато часу приділяє Шарлотт поза майданчиком

Власник Шарлотт Майкл Джордан приділяє багато часу своїй команді поза майданчиком.

Про це заявив український гравець команди Святослав Михайлюк.

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"Я був півтора місяця в команді, тому не можу багато сказати. Але бачив його пару разів на матчах. На тренуваннях не бачив. Всі вже розуміли, що ми не виходимо в плей-оф, це вже кінець сезону. Думаю, він теж це все розумів. Він бере участь в рішеннях щодо всіх підписань команди, всіх івентів. Він власник клубу, думаю, він дуже багато часу приділяє команді поза майданчиком", - сказав Михайлюк.