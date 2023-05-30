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Михайлюк: У наступні роки в нас буде дуже цікава збірна

Сьогодні 19:01 513 0
Михайлюк: У наступні роки в нас буде дуже цікава збірна
#NBA, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з баскетболу має хороші перспективи в майбутньому.

Про це розповів гравець національної команди Святослав Михайлюк.

"Так, завжди дивлюся за іграми збірної. Дуже жаль. Тому що навіть коли я приїздив, то повинні були вигравати у ісландців, могли виграти в іспанців.   Я б сказав, що це навчальний процес для нас. У нас молода збірна, і я думаю, що ми будемо грати набагато краще. Дуже жаль, але що є, то є. Потрібно на цьому вчитися, розуміти, що ми могли зробити краще в тих іграх і просто рухатися далі.

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В нас є дуже високі шанси показувати високий рівень баскетболу з тим складом, який в нас зараз є, і з тими молодими гравцями, які вже підходять до складу збірної. Тому в наступні роки в нас буде дуже цікава збірна. Раніше в нас теж була хороша команда, ми могли б потрапити в четвірку, якщо чесно", - сказав Михайлюк.

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