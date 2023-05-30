Михайлюк: У наступні роки в нас буде дуже цікава збірна

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з баскетболу має хороші перспективи в майбутньому.
Про це розповів гравець національної команди Святослав Михайлюк.
"Так, завжди дивлюся за іграми збірної. Дуже жаль. Тому що навіть коли я приїздив, то повинні були вигравати у ісландців, могли виграти в іспанців. Я б сказав, що це навчальний процес для нас. У нас молода збірна, і я думаю, що ми будемо грати набагато краще. Дуже жаль, але що є, то є. Потрібно на цьому вчитися, розуміти, що ми могли зробити краще в тих іграх і просто рухатися далі.
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
В нас є дуже високі шанси показувати високий рівень баскетболу з тим складом, який в нас зараз є, і з тими молодими гравцями, які вже підходять до складу збірної. Тому в наступні роки в нас буде дуже цікава збірна. Раніше в нас теж була хороша команда, ми могли б потрапити в четвірку, якщо чесно", - сказав Михайлюк.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!