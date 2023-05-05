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Балвін продовжив контракт із Прометеєм

Гравець продовжив контракт з клубом
Сьогодні 22:25 252 0
Балвін продовжив контракт із Прометеєм
#БК Прометей

Джерело - prometeybc.com.

Центровий Ондржей Балвін продовжив контракт із Прометеєм на сезон-2023/2024.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Чеський баскетболіст перейшов до українського клубу влітку 2022 року. Балвін став найрезультативнішим гравцем Прометея у Латвійсько-Естонській баскетбольній лізі (ЛЕБЛ), набираючи в середньому 12.9 очка за матч. 

У 21 матчі Єврокубка чеський легіонер набирав 9.9 очка та здійснював 6.7 підбирання.

Раніше Прометей поступився Тюрк Телекому у півфіналі Єврокубка.

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