Гравець продовжив контракт з клубом

Центровий Ондржей Балвін продовжив контракт із Прометеєм на сезон-2023/2024.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Чеський баскетболіст перейшов до українського клубу влітку 2022 року. Балвін став найрезультативнішим гравцем Прометея у Латвійсько-Естонській баскетбольній лізі (ЛЕБЛ), набираючи в середньому 12.9 очка за матч.

У 21 матчі Єврокубка чеський легіонер набирав 9.9 очка та здійснював 6.7 підбирання.

Раніше Прометей поступився Тюрк Телекому у півфіналі Єврокубка.

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