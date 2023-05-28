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Бостон - 4 команда в історії НБА, яка відігралася у серії, програючи 0:3

Селтікс вдалося зрівняти рахунок у серії (3-3) після трьох поспіль поразок
Сьогодні 11:42 221 0
Бостон - 4 команда в історії НБА, яка відігралася у серії, програючи 0:3
Фото: Getty Images
#NBA, #Маямі Гіт, #Бостон Селтікс

Джерело - Чемпіон.

У шостому поєдинку фіналу Східної конференції Бостон здобув перемогу над Маямі.

Селтікс вдалося зрівняти рахунок у серії (3-3) після трьох поспіль поразок.

Зі 151 команд, які програвали у плей-оф з рахунком 0-3, це лише 4-й випадок, коли комусь вдалося відігратися та перевести серію у 7-й матч.

Жодній з цих чотирьох команд у підсумку не вдалося виграти 7-й матч.

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