Бостон - 4 команда в історії НБА, яка відігралася у серії, програючи 0:3

У шостому поєдинку фіналу Східної конференції Бостон здобув перемогу над Маямі.

Селтікс вдалося зрівняти рахунок у серії (3-3) після трьох поспіль поразок.

Зі 151 команд, які програвали у плей-оф з рахунком 0-3, це лише 4-й випадок, коли комусь вдалося відігратися та перевести серію у 7-й матч.

Жодній з цих чотирьох команд у підсумку не вдалося виграти 7-й матч.

