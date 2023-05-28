Бостон вирвав перемогу в Маямі за 0,1 секунди до завершення гри та перевів серію в 7 матч

Джерело - Чемпіон.

Бостон Селтікс виграв 6-й матч фіналу Східної конференції в Маямі та зрівняв рахунок серії. Переможний кидок за 0,1 секунди до фінальної сирени забив Деррік Вайт.

Нагадаємо, Селтікс поступалися в серії - 0:3. Таким чином, Кельти стали четвертою командою в історії, яка поступаючись 0:3 в серії, зуміли дістатися до 7 гри. Жодна команда в історії не вигравала серію після 0:3.

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