Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати

Джерело - Чемпіон.
По 8 найкращих команд із Західної та Східної конференцій ведуть за боротьбу за титул чемпіона НБА сезону 2022/23. Сакраменто Олексія Леня в першому раунді поступився чинним чемпіонам - Голден Стейт Ворріорз.
Фінал
Денвер Наггетс (1) - переможець Східної конференції
Фінали конференцій
Західна
Денвер Наггетс (1) - Лос-Анджелес Лейкерс (7)
Рахунок у серії - 4:0
- 132:126
- 108:103
- 119:108
- 113:111
Східна
Бостон Селтікс (2) - Маямі Гіт (8)
Рахунок у серії - 3:3
- 116:123
- 105:111
- 102:128
- 116:99
- 110:97
- 104:103
Другий раунд
Західна конференція
1. Денвер Наггетс (1) - Фінікс Санз (4)
Рахунок у серії - 4:2
- 125:107
- 97:87
- 114:121
- 124:129
- 118:102
- 125:100
2. Голден Стейт Ворріорз (6) - Лос-Анджелес Лейкерс (7)
Рахунок у серії - 2:4
- 112:117
- 127:100
- 97:127
- 101:104
- 121:106
- 101:122
Східна конференція
1. Нью-Йорк (5)* - Маямі Гіт (8)
Рахунок у серії - 2:4
- 101:108
- 111:105
- 85:106
- 101:109
- 112:103
- 92:96
2. Бостон Селтікс (2) - Філадельфія 76 (3)
Рахунок у серії - 3:3
- 115:119
- 121:87
- 114:102
- 115:116 (OT)
- 103:115
- 95:86
Розклад і результати матчів 1 раунду плей-оф
Західна конференція
Денвер Наггетс (1)* - Міннесота Тімбервулз (8)
Рахунок у серії - 4:1
- 109:80
- 122:113
- 120:11
- 108:114 (OT)
- 112:109
Мемфіс Гріззліс (2)* - Лос-Анджелес Лейкерс (7)
Рахунок у серії - 2:4
- 112:128
- 103:93
- 101:111
- 111:117
- 116:99
- 85:125
Сакраменто Кінгс (3)* - Голден Стейт Ворріорз (6)
Рахунок у серії - 3:4
- 126:123
- 114:106
- 97:114
- 125:126
- 116:123
- 118:99
- 100:120
Фінікс Санс (4)* - Лос-Анджелес Кліпперс (5)
Рахунок у серії - 4:1
- 110:115
- 123:109
- 129:124
- 112:100
- 136:130
Східна конференція
Мілвокі Бакс (1)* - Маямі Гіт (8)
Рахунок у серії - 1:4
- 117:130
- 138:122
- 99:121
- 114:119
- 126:128 (OT)
Бостон Селтікс (2)* - Атланта Гокс (7)
Рахунок у серії - 4:2
- 112:99
- 119:106
- 122:130
- 129:121
- 117:119
- 128:120
Філадельфія 76 (3)* - Бруклін Нетс (6)
Рахунок у серії - 4:0
- 121:101
- 96:84
- 102:97
- 96:88
Клівленд Кавальєрс (4)* - Нью-Йорк Нікс (5)
Рахунок у серії - 1:4
- 97:101
- 107:90
- 79:99
- 93:102
- 95:106
* - команди з вищим посівом мають перевагу власного майданчика - перші два матчі грають вдома, наступні два - в гостях, далі - через гру (у разі необхідності).
Фінали конференцій
- Переможець 1 - Переможець 2
Нагадаємо, букмекери вважають Мілвокі Бакс головнии фаворитом у боротьбі за титул. Усі котирування - ТУТ.