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Букмекери назвали фаворита плей-оф НБА-2022/23

Сьогодні 11:28 299 0
Букмекери назвали фаворита плей-оф НБА-2022/23

Джерело - Чемпіон.

Переможець Східної конференції Мілвокі Бакс - головний фаворит плей-оф НБА сезону 2022/23.

Про це свідчать котирування букмекерів.

Чинний чемпіон Голден Стейт Ворріорс - четвертий, а минулорічний фіналіст Бостон Селтікс - другий. Переможець Західної конференціїДенвер Наггетс - лише шостий.

Коефіцієнти на перемогу

  1. Мілвокі Бакс - 3,5
  2. Бостон Селтікс - 4,0
  3. Фінікс Санс - 5,0
  4. Голден Стейт Ворріорз - 10,0
  5. Філадельфія 76 - 10,0
  6. Денвер Наггетс - 11,0
  7. Лос-Анджелес Лейкерс - 16,0
  8. Мемфіс Гріззліс - 19,0
  9. Лос-Анджелес Кліпперс - 41,0
  10. Клівленд Кавальєрс - 41,0
  11. Сакраменто Кінгс - 67,0
  12. Нью-Йорк Нікс - 101,0
  13. Маямі Гіт - 151,0
  14. Міннесота Тімбервулз - 151,0
  15. Атланта Гокс - 201,0
  16. Бруклін Нетс - 501,0

Пари 1 раунду плей-оф і сітка - ТУТ.

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