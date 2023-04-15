Букмекери назвали фаворита плей-оф НБА-2022/23

Джерело - Чемпіон.

Переможець Східної конференції Мілвокі Бакс - головний фаворит плей-оф НБА сезону 2022/23.

Про це свідчать котирування букмекерів.

Чинний чемпіон Голден Стейт Ворріорс - четвертий, а минулорічний фіналіст Бостон Селтікс - другий. Переможець Західної конференціїДенвер Наггетс - лише шостий.

Коефіцієнти на перемогу

Мілвокі Бакс - 3,5 Бостон Селтікс - 4,0 Фінікс Санс - 5,0 Голден Стейт Ворріорз - 10,0 Філадельфія 76 - 10,0 Денвер Наггетс - 11,0 Лос-Анджелес Лейкерс - 16,0 Мемфіс Гріззліс - 19,0 Лос-Анджелес Кліпперс - 41,0 Клівленд Кавальєрс - 41,0 Сакраменто Кінгс - 67,0 Нью-Йорк Нікс - 101,0 Маямі Гіт - 151,0 Міннесота Тімбервулз - 151,0 Атланта Гокс - 201,0 Бруклін Нетс - 501,0

Пари 1 раунду плей-оф і сітка - ТУТ.