Букмекери назвали фаворита плей-оф НБА-2022/23

Джерело - Чемпіон.
Переможець Східної конференції Мілвокі Бакс - головний фаворит плей-оф НБА сезону 2022/23.
Про це свідчать котирування букмекерів.
Чинний чемпіон Голден Стейт Ворріорс - четвертий, а минулорічний фіналіст Бостон Селтікс - другий. Переможець Західної конференціїДенвер Наггетс - лише шостий.
Коефіцієнти на перемогу
- Мілвокі Бакс - 3,5
- Бостон Селтікс - 4,0
- Фінікс Санс - 5,0
- Голден Стейт Ворріорз - 10,0
- Філадельфія 76 - 10,0
- Денвер Наггетс - 11,0
- Лос-Анджелес Лейкерс - 16,0
- Мемфіс Гріззліс - 19,0
- Лос-Анджелес Кліпперс - 41,0
- Клівленд Кавальєрс - 41,0
- Сакраменто Кінгс - 67,0
- Нью-Йорк Нікс - 101,0
- Маямі Гіт - 151,0
- Міннесота Тімбервулз - 151,0
- Атланта Гокс - 201,0
- Бруклін Нетс - 501,0
Пари 1 раунду плей-оф і сітка - ТУТ.