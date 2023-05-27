Головне
Світоліна вперше після повернення зіграє у фіналі, у суперницях - росіянка
Сьогодні 09:54 1225 1
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 14:17 2812
Турнір довжиною в 150 років: Кубок Шотландії вражає своєю історією
Сьогодні 14:09 2649
Коли глибину падіння важко уявити
Сьогодні 14:07 896
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 13:11 71623
Лузан здобула перемогу на етапі Кубка світу з веслування на каное
Сьогодні 12:57 174
Збірна Канади зіграє з Латвією, США - з Німеччиною: розклад півфінальних матчів ЧС-2023
Сьогодні 07:08 679
Тимощук отримав громадянство країни ЄС
Вчора 22:20 5152
Світоліна вийшла у фінал турніру у Страсбурзі
Вчора 20:09 1344 2
Збірна України з фехтування здобула срібло чемпіонату Європи
Вчора 19:27 895
Прямі трансляції

Піппен: Джордан був жахливим гравцем до того, як я перейшов у Чикаго

Сьогодні 12:54 305 0
Піппен: Джордан був жахливим гравцем до того, як я перейшов у Чикаго
#NBA, #Чикаго, #Майкл Джордан

Джерело - NBC Sports.

Колишній гравець Чикаго Скотті Піппен вважає, що Майкл Джордан погано грав до приходу в Буллз.

Про це він розповів порталу NBC Sports.

"Я бачив гру Майкла Джордана до того, як прийшов у "Буллз". Хлопці, ви бачили, як він грає. Він був жахливим гравцем. З ним було жахливо грати. Він тільки й робив, що вирішував все віч-на-віч, виконуючи невдалі кидки. Раптом ми стаємо командою і починаємо перемагати. Всі забули, хто він. Він був гравцем не найкращим у своїй категорії", - сказав Піппен.

Нагадаємо, Джордан - найкращий в історії за версією чинних баскетболістів НБА.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію 17655
Тимощук отримав громадянство країни ЄС Тимощук отримав громадянство країни ЄС 5152
8 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи 8 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи 5010
24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 6653
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 71623
Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 56-річчя Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 56-річчя 5365
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1751
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 70578 1
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 36116 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6839 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 21513
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4893