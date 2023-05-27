Піппен: Джордан був жахливим гравцем до того, як я перейшов у Чикаго

Колишній гравець Чикаго Скотті Піппен вважає, що Майкл Джордан погано грав до приходу в Буллз.

Про це він розповів порталу NBC Sports.

"Я бачив гру Майкла Джордана до того, як прийшов у "Буллз". Хлопці, ви бачили, як він грає. Він був жахливим гравцем. З ним було жахливо грати. Він тільки й робив, що вирішував все віч-на-віч, виконуючи невдалі кидки. Раптом ми стаємо командою і починаємо перемагати. Всі забули, хто він. Він був гравцем не найкращим у своїй категорії", - сказав Піппен.