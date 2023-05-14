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Керр: Голден Стейт ще має чемпіонський потенціал

Сьогодні 12:40 123 0
Керр: Голден Стейт ще має чемпіонський потенціал
#Голден Стейт, #Керр, #Стефен Каррі

Джерело - ESPN.

Голден Стейт все ще може претендувати на чемпіонство в майбутньому.

Про це розповів головний тренер "ворріорз" Стів Керр після вильоту з плей-оф.

"Єдине, що можу сказати: Дреймонд, Клей, Стеф та наші основні гравці – вони ще багато на що здатні. Все ще відчуваю, що ця команда має чемпіонський потенціал. Ми не досягли його цього року, але це не означає, що це кінець шляху. Організація має ухвалити деякі рішення, і ми знову боротимемося за чемпіонство", – сказав Керр.

Нагадаємо, Лейкерс перервали рекордну серію Голден Стейт у плей-оф НБА.

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