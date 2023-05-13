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Лейкерс перервали рекордну серію Голден Стейт у плей-оф НБА

Лейкерс – перша команда, яка вибила ГС Стіва Керра з плей-оф перед фінальною серією
Сьогодні 11:30 162 0
Лейкерс перервали рекордну серію Голден Стейт у плей-оф НБА
Фото - gettyimages
#Голден Стейт, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - tribuna.com.

Лейкерс здобули перемогу над Голден Стейт у шостому матчі серії другого раунду плей-оф НБА (122:101).

Про це повідомляє ESPN.

Лейкерс стали першою командою, яка вибила Ворріорз Стіва Керра з плей-оф перед фінальною серією. До цього Керр на чолі Голден Стейт не програв жодної серії плей-оф на Заході.

Також Лейкерс перервали серію Голден Стейт з 28 розіграшів плей-оф, в яких Ворріорз здобували принаймні одну виїзну перемогу. Це була рекордна серія в історії НБА.

Лейкерс, які посіяні під сьомим номером, зіграють з Денвером у фіналі Західної конференції.

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