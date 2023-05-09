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Сидоров переніс операцію і не допоможе збірній України у серпні

Сьогодні 21:41 244 0
Сидоров переніс операцію і не допоможе збірній України у серпні
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Захисник клубу Прометей і збірної України Ілля Сидоров переніс операцію.

Про це повідомляє президент БК Прометей Володимир Дубінський.

“Сьогодні, нашому Іллі Сидорову зробили планову операцію. Травма, яка його турбувала останнім часом потребувала операційного втручання. Через три-чотири місяці сподіваємось він буде в строю і почне підготовку до нового сезону. Дуже турбувався і щасливий, що все пройшло добре!

Іллюша, впевнений всі вболівальники Прометея бажають тобі скорішого відновлення, чекаємо тебе у новому сезоні, впевнений разом з тобою та нашими гравцями прийдемо до перемоги”, - зазначив Дубінський.

Таким чином Ілля Сидоров пропустить матчі збірної України в пре-кваліфікаційному олімпійському турнірі в серпні.

Раніше Прометей поступився Тюрк Телекому у півфіналі Єврокубка.

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