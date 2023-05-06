Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати

Джерело - Чемпіон.

По 8 найкращих команд із Західної та Східної конференцій ведуть за боротьбу за титул чемпіона НБА сезону 2022/23. Сакраменто Олексія Леня в першому раунді поступився чинним чемпіонам - Голден Стейт Ворріорз.

Другий раунд

Західна конференція

1. Денвер Наггетс (1) - Фінікс Санз (4)

Рахунок у серії - 2:1

125:107 97:87 114:121 8 травня, 03:00

2. Голден Стейт Ворріорз - Лос-Анджелес Лейкерс

Рахунок у серії - 1:1

112:117 127:100 7 квітня, 03:30 9 квітня, 05:00

Східна конференція

1. Нью-Йорк (5)* - Маямі Гіт (8)

Рахунок у серії - 1:1

101:108 111:105 6 травня, 22:30 9 травня, 02:30

2. Бостон Селтікс (2) - Філадельфія 76 (3)

Рахунок у серії - 2:1

115:119 121:87 114:102 7 травня, 22:30

Розклад і результати матчів 1 раунду плей-оф

Західна конференція

Денвер Наггетс (1)* - Міннесота Тімбервулз (8)

Рахунок у серії - 4:1

109:80 122:113 120:11 108:114 (OT) 112:109

Мемфіс Гріззліс (2)* - Лос-Анджелес Лейкерс (7)

Рахунок у серії - 2:4

112:128 103:93 101:111 111:117 116:99 85:125

Сакраменто Кінгс (3)* - Голден Стейт Ворріорз (6)

Рахунок у серії - 3:4

126:123 114:106 97:114 125:126 116:123 118:99 100:120

Фінікс Санс (4)* - Лос-Анджелес Кліпперс (5)

Рахунок у серії - 4:1

110:115 123:109 129:124 112:100 136:130

Східна конференція

Мілвокі Бакс (1)* - Маямі Гіт (8)

Рахунок у серії - 1:4

117:130 138:122 99:121 114:119 126:128 (OT)

Бостон Селтікс (2)* - Атланта Гокс (7)

Рахунок у серії - 4:2

112:99 119:106 122:130 129:121 117:119 128:120

Філадельфія 76 (3)* - Бруклін Нетс (6)

Рахунок у серії - 4:0

121:101 96:84 102:97 96:88

Клівленд Кавальєрс (4)* - Нью-Йорк Нікс (5)

Рахунок у серії - 1:4

97:101 107:90 79:99 93:102 95:106

* - команди з вищим посівом мають перевагу власного майданчика - перші два матчі грають вдома, наступні два - в гостях, далі - через гру (у разі необхідності).

Фінали конференцій

Переможець 1 - Переможець 2

Нагадаємо, букмекери вважають Мілвокі Бакс головнии фаворитом у боротьбі за титул. Усі котирування - ТУТ.