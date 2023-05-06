Головне
Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ
04.05.2023 17:39 1528
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун - про карєру, кукрйози, Маркевича та збірну
Сьогодні 08:34 10099
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 08:03 9808
Зінченко потрапив до команди року АПЛ у FIFA 23
Вчора 21:24 522
Ребров не зацікавлений у роботі в Олімпіакосі
Вчора 21:09 441
Ворскла вигнала з команди футболістів, які грали в росії та Криму після 2014 року
Вчора 20:40 831
Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Франції
Вчора 20:26 928 1
Ястремська пробилась у півфінал турніру WTA 125 в Іспанії
Вчора 18:14 622 1
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Вчора 16:01 4285
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням
Вчора 15:27 2028
Прямі трансляції

Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати

Сьогодні 08:03 9808 0
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
#NBA, #плей-оф

Джерело - Чемпіон.

По 8 найкращих команд із Західної та Східної конференцій ведуть за боротьбу за титул чемпіона НБА сезону 2022/23. Сакраменто Олексія Леня в першому раунді поступився чинним чемпіонам - Голден Стейт Ворріорз.

Другий раунд

Західна конференція

1. Денвер Наггетс (1) - Фінікс Санз (4)
Рахунок у серії - 2:1
  1. 125:107
  2. 97:87
  3. 114:121
  4. 8 травня, 03:00
2. Голден Стейт Ворріорз - Лос-Анджелес Лейкерс
Рахунок у серії - 1:1
  1. 112:117
  2. 127:100
  3. 7 квітня, 03:30
  4. 9 квітня, 05:00

Східна конференція

1. Нью-Йорк (5)* - Маямі Гіт (8)
Рахунок у серії - 1:1
  1. 101:108
  2. 111:105
  3. 6 травня, 22:30
  4. 9 травня, 02:30
2. Бостон Селтікс (2) - Філадельфія 76 (3)
Рахунок у серії - 2:1
  1. 115:119
  2. 121:87
  3. 114:102
  4. 7 травня, 22:30

Розклад і результати матчів 1 раунду плей-оф

Західна конференція

Денвер Наггетс (1)* - Міннесота Тімбервулз (8)
Рахунок у серії - 4:1
  1. 109:80
  2. 122:113
  3. 120:11
  4. 108:114 (OT)
  5. 112:109
Мемфіс Гріззліс (2)* - Лос-Анджелес Лейкерс (7)
Рахунок у серії - 2:4
  1. 112:128
  2. 103:93
  3. 101:111
  4. 111:117
  5. 116:99
  6. 85:125
Сакраменто Кінгс (3)* - Голден Стейт Ворріорз (6)
Рахунок у серії - 3:4
  1. 126:123
  2. 114:106
  3. 97:114
  4. 125:126
  5. 116:123
  6. 118:99
  7. 100:120
Фінікс Санс (4)* - Лос-Анджелес Кліпперс (5)
Рахунок у серії - 4:1
  1. 110:115
  2. 123:109
  3. 129:124
  4. 112:100
  5. 136:130

Східна конференція

Мілвокі Бакс (1)* - Маямі Гіт (8)
Рахунок у серії - 1:4
  1. 117:130
  2. 138:122
  3. 99:121
  4. 114:119
  5. 126:128 (OT)
Бостон Селтікс (2)* - Атланта Гокс (7)
Рахунок у серії - 4:2
  1. 112:99
  2. 119:106
  3. 122:130
  4. 129:121
  5. 117:119
  6. 128:120
Філадельфія 76 (3)* - Бруклін Нетс (6)
Рахунок у серії - 4:0
  1. 121:101
  2. 96:84
  3. 102:97
  4. 96:88
Клівленд Кавальєрс (4)* - Нью-Йорк Нікс (5)
Рахунок у серії - 1:4
  1. 97:101
  2. 107:90
  3. 79:99
  4. 93:102
  5. 95:106
* - команди з вищим посівом мають перевагу власного майданчика - перші два матчі грають вдома, наступні два - в гостях, далі - через гру (у разі необхідності).

Фінали конференцій

  1. Переможець 1 - Переможець 2

Нагадаємо, букмекери вважають Мілвокі Бакс головнии фаворитом у боротьбі за титул. Усі котирування - ТУТ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун - про карєру, кукрйози, Маркевича та збірну Блохіну сказав, що на поле не вийду: Рикун - про карєру, кукрйози, Маркевича та збірну 10099
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 36599
Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації 2479
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням 2028
Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає 12180
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 4285
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 6932
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24274
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 25774 3
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 32435 3
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23493
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 241585