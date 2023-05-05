Мілвокі звільнив головного тренера

Мілвокі залишився без головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Мілвокі Бакс відправив у відставку головного тренера Майка Буденхольцера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Це було дуже важке рішення. Бад вів команду за собою протягом п'яти неймовірних сезонів, допоміг Бакс узяти наш перший титул за 50 років, розпочав еру стабільного успіху. Ми дуже вдячні йому за ту культуру, яку він створив у "Мілвокі", - сказав генеральний менеджер команди Джон Хорст.

53-річний Буденхольцер пропрацював у Мілвок 5 сезонів і зробив клуб чемпіоном у сезоні-2020/21. Він мав контракт до 2025 року.

Нагадаємо, у поточному сезоні Бакс стали переможцями регулярного чемпіонату, але вилетіли у першому раунді плей-оф, програвши серію Маямі (1:4).