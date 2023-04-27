Нью-Йорк та Маямі виграли серії: результати матчів плей-оф НБА

Результати матчів плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/8 фіналу плей-оф НБА.

НБА - Плей-оф

1/8 фіналу, 27 квітня

Клівленд - Нью-Йорк 95:106 (26:33, 25:28, 24:26, 20:19)

Рахунок у серії 1:4

Мемфіс - Лейкерс 116:99 (38:24, 23:28, 33:24, 22:23)

Рахунок у серії 2:3

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Мілвокі - Маямі 126:128 OT (33:36, 36:27, 33:23, 16:32, 8:10)

Рахунок у серії 1:4

Сакраменто - Голден Стейт 116:123 (36:33, 20:27, 34:39, 26:24)

Рахунок у серії 2:3

Українець Олексій Лень провів на майданчику 12 хвилин, за цей час він набрав 3 очка, 3 підбирання та 1 передачу.

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