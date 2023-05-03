Головне
Арсенал із Зінченком переміг Челсі з Мудриком у 34 турі АПЛ
Вчора 23:54 361
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 05:09 8017
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 00:13 2868
Лейпциг розгромив Фрайбург і вийшов до фіналу Кубка Німеччини
Вчора 23:44 189
Ракув Кочергіна поступився Легії у фіналі Кубка Польщі
Вчора 23:28 199
Зінченко розпочав 2 гольові атаки-близнючки Арсенала в матчі проти Челсі - ВІДЕО
Вчора 23:09 1448
33 роки тому київське Динамо здобуло свій останній Кубок СРСР
Вчора 17:57 997 1
Україна може прийняти етап Джиро д'Італія
Вчора 15:40 514
Світоліна з перемоги стартувала на турнірі WTA 125 у Франції
Вчора 13:56 1067 5
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко
Вчора 10:50 3498
Прямі трансляції

Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати

Сьогодні 05:09 8017 0
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
#NBA, #плей-оф

Джерело - Чемпіон.

По 8 найкращих команд із Західної та Східної конференцій ведуть за боротьбу за титул чемпіона НБА сезону 2022/23. Сакраменто Олексія Леня в першому раунді поступився чинним чемпіонам - Голден Стейт Ворріорз.

Другий раунд

Західна конференція

1. Денвер Наггетс (1) - Фінікс Санз (4)
Рахунок у серії - 2:0
  1. 125:107
  2. 97:87
  3. 6 травня, 05:00
  4. 8 травня, 03:00

2. Голден Стейт Ворріорз - Лос-Анджелес Лейкерс

  1. 3 квітня, 05:00
  2. 5 квітня, 04:00
  3. 7 квітня, 03:30
  4. 9 квітня, 05:00

Східна конференція

1. Нью-Йорк (5)* - Маямі Гіт (8)
Рахунок у серії - 1:1
  1. 101:108
  2. 111:105
  3. 6 травня, 22:30
  4. 9 травня, 02:30
2. Бостон Селтікс (2) - Філадельфія 76 (3)
Рахунок у серії - 0:1
  1. 115:119
  2. 4 травня, 03:00
  3. 6 травня, 02:30
  4. 7 травня, 22:30

Розклад і результати матчів 1 раунду плей-оф

Західна конференція

Денвер Наггетс (1)* - Міннесота Тімбервулз (8)
Рахунок у серії - 4:1
  1. 109:80
  2. 122:113
  3. 120:11
  4. 108:114 (OT)
  5. 112:109
Мемфіс Гріззліс (2)* - Лос-Анджелес Лейкерс (7)
Рахунок у серії - 2:4
  1. 112:128
  2. 103:93
  3. 101:111
  4. 111:117
  5. 116:99
  6. 85:125
Сакраменто Кінгс (3)* - Голден Стейт Ворріорз (6)
Рахунок у серії - 3:4
  1. 126:123
  2. 114:106
  3. 97:114
  4. 125:126
  5. 116:123
  6. 118:99
  7. 100:120
Фінікс Санс (4)* - Лос-Анджелес Кліпперс (5)
Рахунок у серії - 4:1
  1. 110:115
  2. 123:109
  3. 129:124
  4. 112:100
  5. 136:130

Східна конференція

Мілвокі Бакс (1)* - Маямі Гіт (8)
Рахунок у серії - 1:4
  1. 117:130
  2. 138:122
  3. 99:121
  4. 114:119
  5. 126:128 (OT)
Бостон Селтікс (2)* - Атланта Гокс (7)
Рахунок у серії - 4:2
  1. 112:99
  2. 119:106
  3. 122:130
  4. 129:121
  5. 117:119
  6. 128:120
Філадельфія 76 (3)* - Бруклін Нетс (6)
Рахунок у серії - 4:0
  1. 121:101
  2. 96:84
  3. 102:97
  4. 96:88
Клівленд Кавальєрс (4)* - Нью-Йорк Нікс (5)
Рахунок у серії - 1:4
  1. 97:101
  2. 107:90
  3. 79:99
  4. 93:102
  5. 95:106
* - команди з вищим посівом мають перевагу власного майданчика - перші два матчі грають вдома, наступні два - в гостях, далі - через гру (у разі необхідності).

Фінали конференцій

  1. Переможець 1 - Переможець 2

Нагадаємо, букмекери вважають Мілвокі Бакс головнии фаворитом у боротьбі за титул. Усі котирування - ТУТ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко Хейні заробить в 10 разів більше, ніж Ломаченко 3498
19 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану 19 років тому Андрій Шевченко приніс довгоочікуване Скудетто Мілану 11038
Футбол майбутнього: 37 років тому Динамо виграло Кубок Кубків Футбол майбутнього: 37 років тому Динамо виграло Кубок Кубків 11100
Гол Блохіна у фіналі Кубка Кубків-1986 у ворота Атлетіко - класика світового футболу Гол Блохіна у фіналі Кубка Кубків-1986 у ворота Атлетіко - класика світового футболу 2967
Бій Берінчика перенесли на літо Бій Берінчика перенесли на літо 3114
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 2868
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 68931
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10125
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 40802 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29147
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24191
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 81372 3