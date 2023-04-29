Сакраменто з Ленем зрівняв рахунок у серії проти Голден Стейт: результати плей-оф НБА

Результати першого раунду плей-оф НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулося два матчі у межах 1/8 фіналу плей-оф НБА.

Лейкерс здолав Мемфіс і вийшов до наступного раунду турніру.

НБА - Плей-оф

1/8 фіналу, 29 квітня

Голден Стейт - Сакраменто 99:118 (25:23, 26:35, 29:32, 19:28)

Рахунок у серії 3:3

Українець Олексій Лень провів на майданчику менше ніж хвилину і не відзначився результативними діями.

Лейкерс - Мемфіс 125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18)

Рахунок у серії 4:2

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